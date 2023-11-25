Зимова мобілізація в Україні — кого призиватимуть з 1 грудня та що змінилося

Українські військові ЗСУ на фронті. Фото: Associated Press

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Відповідно це означає, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ, за відсутності серйозних проблем зі здоров'ям або права на відстрочку.

Хто з українських військовозобов'язаних чоловіків отримуватиме повістки з 1 грудня, кого можуть мобілізувати та чи є якісь важливі зміни зимового призову 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Які види повісток існують в Україні

Наразі у нашій державі діють три види повісток, а саме:

Повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи військовозобов'язаних тощо (її співробітники ТЦК та СП мають право вручити у будь-якому місці). Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку, згідно з постановою КМУ №1487, де вказується її номер, дата та його особисті дані. Повістка на проходження ВЛК — вручають за підписом начальника ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка" — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним або обмежено придатним до проходження військової служби.

Повістка військовозобов'язаному українцю. Фото: google.com

Як має бути оформлена повістка

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Хто має право вручати повістки

Повістку необов’язково має вручати представник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.

Так, повістку можуть вручати:

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Повістка військовозобов'язаному українцю. Фото: google.com

На кого з українських чоловіків чекають повістки з 1 грудня

Під час загальної мобілізації вручити повістку можуть всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Зробити це можуть у будь-якому громадському місці, на вулиці, блокпосту, за місцем проживання або на роботі.

Важливо, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб, які збираються вручити повістку. Це має бути розпорядження начальника ТЦК та документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

Варто пам'ятати, повістка не завжди означає, що людину відразу мобілізують, відправлять на навчання чи на фронт. Це насамперед робиться, аби уточнити військово-облікові дані.

Після обов'язковою процедурою має бути військово-лікарська комісія. І лише після висновку ВЛК про придатність або обмежену придатність та відсутності підстав для відстрочки військовозобов'язаному можуть вручити бойову повістку, яка означатиме мобілізацію до війська.

Військовозобов'язані чоловіки у військкоматі. Фото: УНІАН

Кого з українців можуть мобілізувати з 1 грудня

Як правило, у військкоматах надають перевагу призову осіб, що мають військовий та бойовий досвід. Чоловіки, які не служили, проходять обов’язкове навчання перед тим, як потрапити на фронт.

Першочергово мобілізують такі категорії чоловіків:

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби;

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану віком від 27 до 60 років з та без досвіду військової служби;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років(власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин;

жінки, які несли військову службу раніше можуть бути мобілізовані, якщо вони стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров’я під час воєнного стану.

Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН

За власним бажанням підписати контракт із ЗСУ можуть:

жінки придатні за станом здоров'я;

чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку через інвалідність або за сімейними обставинами (мають проходити службу за місцем проживання);

за місцем проживання); призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;

громадяни іншої країни, які хочуть захищати Україну.

Раніше ми писали про те, що наразі народні депутати готують новий документ, яким хочуть надати право на відстрочку ще одній категорії українців.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Україні право на відстрочку від мобілізації надали працівникам ДСНС.