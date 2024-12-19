Військовий закликав запровадити мобілізацію з 18 років в Україні

Офіцер ЗСУ закликав мобілізувати українців з 18 років
Україна має складну ситуацію на фронті не через відсутність фортифікацій, а через неукомплектовані підрозділи. Щоб вирішити проблему із браком осьового складу, треба пришвидшити мобілізацію або ж знизити призовний вік до 18 років.
Про це в коментарі "24 Каналу" заявив начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман.
Як вирішити нестачу особливого складу
"Ситуація важка не через те, що немає фортифікацій чи оборона якась не така, нам бракує людей", — розповів військовий.
На його думку, нинішні темпи мобілізації не дають достатньою бойової місії. У зв'язку з цим офіцер ЗСУ вважає, що необхідно прискорити мобілізацію або ж знизити мобілізаційний вік.
"Я за те, щоб призивати людей з 18 років. Я з 14 років у берцях, закінчив Суворовське училище. Я не бачив комплектації підрозділів на 100%. Думаю, що ще довго не побачу", — сказав військовий.
Герман додав, що так чи інакше Україна несе санітарні втрати. Загиблих небагато, однак воїни ЗСУ щодня отримують поранення різного ступеня, а значить випадають зі строю. Відповідно, їх треба замінити.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Він підкреслив, до сучасна війна вимагає технологічності, а не лише фізичної сили чи вікових змін у службі.
Також ми писали, що на думку омбудсмена Дмитра Лубінця, ухвалення такого рішення може мати погані наслідки.
Читайте Новини.LIVE!