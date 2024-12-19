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Офіцер ЗСУ закликав мобілізувати українців з 18 років

19 грудня 2024 02:57
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Військовий закликав запровадити мобілізацію з 18 років в Україні
Українська армія. Фото: Радіо Трек
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Україна має складну ситуацію на фронті не через відсутність фортифікацій, а через неукомплектовані підрозділи. Щоб вирішити проблему із браком осьового складу, треба пришвидшити мобілізацію або ж знизити призовний вік до 18 років.

Про це в коментарі "24 Каналу" заявив начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман.

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"Ситуація важка не через те, що немає фортифікацій чи оборона якась не така, нам бракує людей", — розповів військовий.

На його думку, нинішні темпи мобілізації не дають достатньою бойової місії. У зв'язку з цим офіцер ЗСУ вважає, що необхідно прискорити мобілізацію або ж знизити мобілізаційний вік.

"Я за те, щоб призивати людей з 18 років. Я з 14 років у берцях, закінчив Суворовське училище. Я не бачив комплектації підрозділів на 100%. Думаю, що ще довго не побачу", — сказав військовий.

Герман додав, що так чи інакше Україна несе санітарні втрати. Загиблих небагато, однак воїни ЗСУ щодня отримують поранення різного ступеня, а значить випадають зі строю. Відповідно, їх треба замінити.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Він підкреслив, до сучасна війна вимагає технологічності, а не лише фізичної сили чи вікових змін у службі.

Також ми писали, що на думку омбудсмена Дмитра Лубінця, ухвалення такого рішення може мати погані наслідки.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ситуація на фронті українські військові

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