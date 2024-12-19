Военный призвал ввести мобилизацию с 18 лет в Украине

Украинская армия. Фото: Радио Трек

Украина имеет сложную ситуацию на фронте не из-за отсутствия фортификаций, а из-за неукомплектованных подразделений. Чтобы решить проблему с нехваткой осевого состава, нужно ускорить мобилизацию или снизить призывной возраст до 18 лет.

Об этом в комментарии "24 Канала" заявил начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман.

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Как решить нехватку особого состава

"Ситуация тяжелая не потому, что нет фортификаций или оборона какая-то не такая, нам не хватает людей", — рассказал военный.

По его мнению, нынешние темпы мобилизации не дают достаточной боевой миссии. В связи с этим офицер ВСУ считает, что необходимо ускорить мобилизацию или снизить мобилизационный возраст.

"Я за то, чтобы призывать людей с 18 лет. Я с 14 лет в берцах, окончил Суворовское училище. Я не видел комплектации подразделений на 100%. Думаю, что еще долго не увижу", — сказал военный.

Герман добавил, что, так или иначе, Украина несет санитарные потери. Погибших немного, однако воины ВСУ ежедневно получают ранения разной степени, а значит выпадают из строя. Соответственно, их нужно заменить.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации в Украине нецелесообразно. Он подчеркнул, что до современной войны требуется технологичность, а не только физическая сила или возрастные изменения в службе.

Также мы писали, что, по мнению омбудсмена Дмитрия Лубинца, принятие такого решения может иметь плохие последствия.