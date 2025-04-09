Паперовий ВОД — чи треба отримувати військовий квиток, якщо є Резерв+

Електронний та паперовий військово-облікові документи. Фото: "Експрес"

Отримувати паперовий військово-обліковий документ за наявності електронної версії, у мобільному застосунку "Резерв+", необов’язково. Але юристи все ж радять відвідати територіальний центр комплектування та отримати звичайний документ.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому, оформивши електронний військово-обліковий документ у "Резерв+", іти отримувати паперовий документ у територіальному центрі комплектування.

"Е-ВОД має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД, тож приймати рішення виключно Вам", — пояснив цьому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Все-таки варто сходити до ТЦК

Інший юрист, В’ячеслав Кирда, зазначив, що у такій ситуації справді можуть бути варіанти, але все ж краще обрати похід до територіального центру комплектування.

"На мій погляд — так, краще отримати належний паперовий ВОД", — наголосив адвокат.

Кирда додав, що штраф за відсутність паперового військово-облікового документу при наявності "Резерв+", на громадянина не повинні накласти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є головна відмінність нових військово-облікових документів від старих.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо оформити бронювання громадянина, який має лише електронний документ в "Резерв+".