Бумажный ВУД — надо ли получать военный билет, если есть Резерв+

Электронный и бумажный военно-учетные документы. Фото: "Експрес"

Получать бумажный военно-учетный документ при наличии электронной версии, в мобильном приложении "Резерв+", необязательно. Но юристы все же советуют посетить территориальный центр комплектования и получить обычный документ.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему, оформив электронный военно-учетный документ в "Резерв+", идти получать бумажный документ в территориальном центре комплектования.

"Е-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД, поэтому принимать решение исключительно Вам", — объяснил этому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Все-таки стоит сходить в ТЦК

Другой юрист, Вячеслав Кирда, отметил, что в такой ситуации действительно могут быть варианты, но все же лучше выбрать поход в территориальный центр комплектования.

"На мой взгляд — да, лучше получить надлежащий бумажный ВУД", — отметил адвокат.

Кирда добавил, что штраф за отсутствие бумажного военно-учетного документа при наличии "Резерв+", на гражданина не должны наложить.

Напомним, мы ранее писали о том, каково главное отличие новых военно-учетных документов от старых.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли оформить бронирование гражданина, который имеет только электронный документ в "Резерв+".