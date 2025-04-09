Бумажный ВУД — надо ли получать военный билет, если есть Резерв+

Оформил "Резерв+" — надо ли получать документ в ТЦК
Получать бумажный военно-учетный документ при наличии электронной версии, в мобильном приложении "Резерв+", необязательно. Но юристы все же советуют посетить территориальный центр комплектования и получить обычный документ.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Бумажные и электронные военно-учетные документы
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему, оформив электронный военно-учетный документ в "Резерв+", идти получать бумажный документ в территориальном центре комплектования.
"Е-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД, поэтому принимать решение исключительно Вам", — объяснил этому гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Все-таки стоит сходить в ТЦК
Другой юрист, Вячеслав Кирда, отметил, что в такой ситуации действительно могут быть варианты, но все же лучше выбрать поход в территориальный центр комплектования.
"На мой взгляд — да, лучше получить надлежащий бумажный ВУД", — отметил адвокат.
Кирда добавил, что штраф за отсутствие бумажного военно-учетного документа при наличии "Резерв+", на гражданина не должны наложить.
Напомним, мы ранее писали о том, каково главное отличие новых военно-учетных документов от старых.
Добавим, мы сообщали о том, возможно ли оформить бронирование гражданина, который имеет только электронный документ в "Резерв+".
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