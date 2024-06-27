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Бронювання з е-ВОД — чи можливо це

27 червня 2024 17:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації через електронний кабінет, особливості
Державний мобільний застосунок із електронними військово-обліковими документами. Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Електронні військово-облікові документи мають в Україні таку ж силу, як і традиційні паперові. Тому завдяки е-ВОД можна здійснювати, зокрема, бронювання військовозобов’язаних громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Паперові та електронні документи

Згідно із новим законодавством, в Україні військово-облікові документи можуть використовуватися у двох рівноправних формах — паперовій та електронній (е-ВОД).

У електронній формі ці документи створюються засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".

Бронювання з електронними документами

Відповідно, за допомогою е-ВОД можна здійснювати ті чи інші дії, наприклад, оформлювати бронювання.

"Якщо е-ВОД містить всі необхідні дані, які потрібні роботодавцю для бронювання, то це можливо", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.

мобілізація
військовий квиток
військовозобов'язані
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реєстр Оберіг

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