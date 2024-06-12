Як оформити бронь від мобілізації після отримання бойової повістки

Оформлення броні після отримання бойової повістки — чи можливо це
Навіть якщо військовозобов’язаний має право на бронювання, то після отримання бойової повістки і направлення на службу він уже не може скористатися цим правом. Подібні випадки пов’язані з тим, що територіальні центри комплектування не дочекалися надання відповідних документів і мобілізували особу до набрання чинності броні.
Про це повідомляє видання "Факти".
Броня після бойової повістки — чи це реально
Оформити броню від мобілізації після надходження бойової повістки уже неможливо.
"Надходження цієї броні не є підставою надалі для звільнення з військової служби, тому коли військовозобов’язаний, наприклад, уже служить, фактично забронювати його неможливо", — підкреслив юрист Ростислав Кравець.
Чому такі випадки трапляються
Подібні випадки, наголосив правник, трапляються неодноразово.
"Вони пов’язані виключно з тим, що ТЦК не дочекався надання броні та мобілізувала особу до набрання чинності броні", — зазначив Кравець.
Він визнав, що у такій ситуації немає сенсу сперечатися із територіальним центром комплектування.
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