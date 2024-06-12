Як оформити бронь від мобілізації після отримання бойової повістки

Мобілізовані українці. Фото: "Волинські новини"

Навіть якщо військовозобов’язаний має право на бронювання, то після отримання бойової повістки і направлення на службу він уже не може скористатися цим правом. Подібні випадки пов’язані з тим, що територіальні центри комплектування не дочекалися надання відповідних документів і мобілізували особу до набрання чинності броні.

Про це повідомляє видання "Факти".

Читайте також:

Броня після бойової повістки — чи це реально

Оформити броню від мобілізації після надходження бойової повістки уже неможливо.

"Надходження цієї броні не є підставою надалі для звільнення з військової служби, тому коли військовозобов’язаний, наприклад, уже служить, фактично забронювати його неможливо", — підкреслив юрист Ростислав Кравець.

Чому такі випадки трапляються

Подібні випадки, наголосив правник, трапляються неодноразово.

"Вони пов’язані виключно з тим, що ТЦК не дочекався надання броні та мобілізувала особу до набрання чинності броні", — зазначив Кравець.

Він визнав, що у такій ситуації немає сенсу сперечатися із територіальним центром комплектування.

Раніше ми повідомляли, через які причини підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівників.

Нагадаємо, ми писали, що уряд України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".

Також ми інформували, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації в Україні.