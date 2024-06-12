Как оформить бронь от мобилизации после получения боевой повестки

Мобилизированные украинцы. Фото: "Волынские новости"

Даже если военнообязанный имеет право на бронирование, после получения боевой повестки и направления на службу он уже не может воспользоваться этим правом. Подобные случаи связаны с тем, что территориальные центры комплектования не дождались предоставления соответствующих документов и мобилизовали человека до вступления в силу брони.

Об этом сообщает издание "Факти".

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Оформить броню от мобилизации после поступления боевой повестки уже невозможно.

"Поступление этой брони не является основанием для увольнения с военной службы, поэтому когда военнообязанный, например, уже служит, фактически забронировать его невозможно", — подчеркнул юрист Ростислав Кравец.

Почему такие случаи происходят

Подобные случаи, подчеркнул юрист, случаются неоднократно.

"Они связаны исключительно с тем, что ТЦК не дождался предоставления брони и мобилизовал лицо до вступления в силу брони", — отметил Кравец.

Он признал, что в сложившейся ситуации нет смысла спорить с территориальным центром комплектования.

Ранее мы сообщали, по каким причинам предприятиям могут отказать в бронировании работников.

Напомним, мы писали, что правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".

Также мы информировали, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации в Украине.