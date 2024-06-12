Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Оформление брони после получения боевой повестки — возможно ли это arrow

Оформление брони после получения боевой повестки — возможно ли это

12 июня 2024 18:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить бронь от мобилизации после получения боевой повестки
Мобилизированные украинцы. Фото: "Волынские новости"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже если военнообязанный имеет право на бронирование, после получения боевой повестки и направления на службу он уже не может воспользоваться этим правом. Подобные случаи связаны с тем, что территориальные центры комплектования не дождались предоставления соответствующих документов и мобилизовали человека до вступления в силу брони.

Об этом сообщает издание "Факти".

Читайте также:

Броня после боевой повестки — реально ли это

Оформить броню от мобилизации после поступления боевой повестки уже невозможно.

"Поступление этой брони не является основанием для увольнения с военной службы, поэтому когда военнообязанный, например, уже служит, фактически забронировать его невозможно", — подчеркнул юрист Ростислав Кравец.

Почему такие случаи происходят

Подобные случаи, подчеркнул юрист, случаются неоднократно.

"Они связаны исключительно с тем, что ТЦК не дождался предоставления брони и мобилизовал лицо до вступления в силу брони", — отметил Кравец.

Он признал, что в сложившейся ситуации нет смысла спорить с территориальным центром комплектования.

Ранее мы сообщали, по каким причинам предприятиям могут отказать в бронировании работников.

Напомним, мы писали, что правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".

Также мы информировали, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации в Украине.

ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие
мобилизация
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор