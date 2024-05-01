Оформлення інвалідності для ухилянтів у Сторожинці — що відомо про замдиректора ЦПСМД

Заступник директора Сторожинецького ЦПСМД Сергій Гринчук. Фото: Стопкор

Нещодавно Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у Сторожинецькому Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Чернівецькій області. Вони були пов’язані з розслідуванням видачі так званих "білих білетів" приблизно двомстам військовозобов’язаним.

Про це повідомило видання СтопКор.

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Що відомо про Сергія Гринчука

За даними джерел видання, велика ймовірність, що ця незаконна видача "білих білетів" не могла відбутися без згоди керівництва центру, зокрема директора Олега Триколіча та його заступника Сергія Гринчука.

Журналісти проаналізували інформацію про минулу діяльність та майновий стан Сергія Гринчука, доступну в публічних джерелах. Відомо, що Гринчук працював у Сторожинецькій районній державній адміністрації, очолював районне управління праці та соціального захисту населення, а також був кандидатом від Радикальної партії Ляшка на місцевих виборах.

Останню електронну декларацію Сергій Гринчук подав за 2021 рік, де вказано, що він не має власного житла, але володіє земельною ділянкою площею 1200 квадратних метрів та автомобілем Volvo, придбаним у 2019 році.

Скриншот декларації Сергія Гринчука за 2021 рік

У 2018 році він декларував квартиру у Чернівцях, але в наступному році вказав дохід від продажу нерухомості, що свідчить про продаж квартири.

Скриншот декларації Сергія Гринчука за 2018 рік

Скриншот декларації Сергія Гринчука за 2019 рік

Згідно з даними, квартиру придбала Надія Кондря за 386 тисяч гривень. Місце проживання Сергія Гринчука залишається невідомим, оскільки в останній декларації не зазначено жодної інформації про оренду чи придбання житла.

Віталій Гринчук, ймовірно брат Сергія, займає посаду начальника відділу містобудування та інфраструктури Сторожинецької міськради і володіє чотирма земельними ділянками, двома будинками та автомобілем Subaru 2006 року випуску. На його рахунку також зберігається 870 тисяч гривень.

Скриншот декларації Віталія Гринчука

Сергій Гринчук відкидає звинувачення у причетності до справи про "білі білети" та стверджує, що Центр первинної медико-санітарної допомоги, який він очолює, не займався видачею інвалідності.

"У нас ніколи не було практики видавати інвалідність за гроші. У нас немає таких довідок. Щодо факту, за яким СБУ проводила довідки ЛКК, то це було у випадку незрячого. Це були довідки, які виписувалися, але це не в нашій компетенції. Там були інші люди, я знаю, що там є люди, які підробляли довідки. А зараз у нас всі наші оригінали, наші печатки вилучили, наш журнал вилучили і звіряють, де є фальшивка, а де є оригінал. ... Це питання до комісії...", – заявив Гринчук.

Нагадаємо, у Києві завідувач психіатричного відділення лікарні видавав неправдиві документи щодо діагнозів чоловіків. Таким чином, військовозобов'язані могли уникати мобілізації.

Раніше на Львівщині затримали на хабарництві начальницю відділення лікарні філії державної установи "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби. Вона допомагала ухилянтам за гроші отримувати медичні документи для визнання непридатності.