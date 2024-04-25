На Волині прикордонники допомогли 207 ухилянтам втекти з країни

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На Волині двох представників Державної прикордонної служби України підозрюють у переправленні за кордон 207 ухилянтів. Прикордонники не вносили інформацію про військовозобов'язаних до бази даних.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 25 квітня.

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Слідчі ДБР встановили, що головний сержант та молодший інспектор ДПСУ, які працювали у пункті пропуску "Устилуг", посприяли незаконному виїзду до Польщі 207 чоловікам призовного віку з липня по вересень 2022 року.

Ухилянти перетинали КПП на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили інформацію про це у базу даних.

Двоє чоловіків, яким прикордонники допомогли виїхати, згодом повернулися в Україну.

Повідомляється, що щодо одного із порушників суд закрив справу через закінчення терміну давності, а другого визнали винним у незаконному перетині кордону та оштрафували на 3,4 тисяч гривень.

Справа щодо двох прикордонників. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Українські та польські прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Вони на гумовому човні переправляли чоловіків призивного віку до Польщі за тисячі доларів.

Нагадаємо, прикордонники виявили в Закарпатській області групу з восьми осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною.