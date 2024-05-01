Оформление инвалидности для уклонистов в Сторожинце — что известно о замдиректора ЦПСМД

Заместитель директора Сторожинецкого ЦПСМД Сергей Гринчук. Фото: Стопкор

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Сторожинецком Центре первичной медико-санитарной помощи в Черновицкой области. Они были связаны с расследованием выдачи так называемых "белых билетов" примерно двумстам военнообязанным.

Об этом сообщило издание СтопКор.

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Что известно о Сергее Гринчуке

По данным источников издания, велика вероятность, что эта незаконная выдача "белых билетов" не могла состояться без согласия руководства центра, в частности, директора Олега Триколича и его заместителя Сергея Гринчука.

Журналисты проанализировали информацию о прошлой деятельности и имущественном состоянии Сергея Гринчука, доступную в публичных источниках. Известно, что Гринчук работал в Сторожинецкой районной государственной администрации, возглавлял районное управление труда и социальной защиты населения, а также являлся кандидатом от Радикальной партии Ляшко на местных выборах.

Последнюю электронную декларацию Сергей Гринчук подал за 2021 год, где указано, что у него нет собственного жилья, но владеет земельным участком площадью 1200 квадратных метров и автомобилем Volvo, приобретенным в 2019 году.

Скриншот декларации Сергея Гринчука за 2021 год

В 2018 году он декларировал квартиру в Черновцах, но в следующем году указал доход от продажи недвижимости, что свидетельствует о продаже квартиры.

Скриншот декларации Сергея Гринчука за 2018 год

Скриншот декларации Сергея Гринчука за 2019 год

Согласно данным, квартиру приобрела Надежда Кондря за 386 тысяч гривен. Место жительства Сергея Гринчука остается неизвестным, поскольку в последней декларации не указана никакая информация об аренде или приобретении жилья.

Виталий Гринчук, вероятно, брат Сергея, занимает должность начальника отдела градостроительства и инфраструктуры Сторожинецкого горсовета и владеет четырьмя земельными участками, двумя домами и автомобилем Subaru 2006 года выпуска. На его счету также хранится 870 тысяч гривен.

Скриншот декларации Виталия Гринчука

Сергей Гринчук отвергает обвинения в причастности к делу о "белых билетах" и утверждает, что возглавляемый им Центр первичной медико-санитарной помощи не занимался выдачей инвалидности.

"У нас никогда не было практики выдавать инвалидность за деньги. У нас нет подобных справок. Относительно факта, по которому СБУ проводила справки ЛКК, это было в случае незрячего. Это были выписываемые справки, но это не в нашей компетенции. Там были другие люди, я знаю, что есть люди, которые подделывали справки. А сейчас у нас все наши оригиналы, наши печати изъяли, наш журнал удалили и сверяют, где есть фальшивка, а где оригинал. ... Этот вопрос к комиссии..." — заявил Гринчук.

Напомним, в Киеве заведующий психиатрическим отделением больницы выдавал ложные документы по поводу диагнозов мужчин. Таким образом, военнообязанные могли избегать мобилизации.

Ранее на Львовщине задержали на взяточничестве начальницу отделения больницы филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения" Государственной уголовно-исполнительной службы, которая помогала уклонистам за деньги получать медицинские документы для признания негодности.