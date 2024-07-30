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Оформлення відстрочки — можлива в такій ситуації ВЛК чи ні

30 липня 2024 22:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-лікарська комічія під час оформлення відстрочки - чи мають ТЦК таке право
В процесі проходження військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальні центри комплектування не мають права відправляти на військово-лікарську комісію громадянина, який прийшов оформлювати відстрочку від мобілізації. Направляти на ВЛК можна тільки після ухвалення рішення про відмову у відстрочці.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Частина військовозобов’язаних громадян в період загальної мобілізації мають право на відстрочку від призову.

Громадяни звернулися до фахівців із питанням про те, чи мають право територіальні центри комплектування направляти військовозобов’язаних, які звернулися до ТЦК із заявою про оформлення відстрочки — на проходження військово-лікарської комісії.

Коли можна направляти військовозобов’язаних на комісію

Андрій Топчій наголосив у своїй відповіді, що це незаконно. "Військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби", — підкреслив юрист.

Він додав, що на ВЛК може бути відправлений громадянин, якому відмовили у відстрочці. Але до моменту ухвалення рішення про відстрочку направлення на військово-лікарську комісію є незаконним.

Нагадаємо, що незважаючи на вступ до коледжу чи вишу, військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ в той період, поки його не зарахують до навчального закладу. Якщо ж цей громадянин спробує затягнути проходження військово-лікарської комісії, він буде оштрафований.

Додамо, що у територіальних центрах комплектації не мають права направляти на військово-лікарську комісію військовозобов’язаних, які отримали довідку про відстрочку. Це стосується, зокрема, педагогів, які працюють у навчальних закладах.

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