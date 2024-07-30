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Оформление отсрочки — возможна в такой ситуации ВВК или нет

30 июля 2024 22:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-врачебная комиссия при оформлении отсрочки - имеют ли ТЦК такое право
В процессе прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования не имеют права отправлять на военно-врачебную комиссию гражданина, пришедшего оформлять отсрочку от мобилизации. Направлять на ВВК можно только при принятии решения об отказе в отсрочке.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Часть военнообязанных граждан в период всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва.

Граждане обратились к специалистам по вопросу о том, имеют ли право территориальные центры комплектования направлять военнообязанных, которые обратились в ТЦК с заявлением об оформлении отсрочки — на прохождение военно-врачебной комиссии.

Когда можно направлять военнообязанных на комиссию

Андрей Топчий отметил, что это незаконно. "Военнообязанные, которые обратились в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальную поддержку с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что на ВВК может быть отправлен гражданин, которому отказали в отсрочке. Но до момента принятия решения об отсрочке направления на военно-врачебную комиссию незаконно.

Напомним, что несмотря на поступление в колледж или вуз, военнообязанного гражданина могут мобилизовать в ВСУ в тот период, пока его не отнесут в учебное заведение. Если же этот гражданин попытается затянуть прохождение военно-врачебной комиссии, он будет оштрафован.

Добавим, что в территориальных центрах комплектации не имеют права направлять военно-врачебную комиссию военнообязанных, которые получили справку об отсрочке. Это касается, в частности, педагогов, работающих в учебных заведениях.

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