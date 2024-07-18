Чи можуть ТЦК у іншому місті мобілізувати військовозобов'язаного громадянина

Перевірки документів на вулиці. Фото: zhzh.com.ua

Навіть перебуваючи в іншому місті, військовозобов’язані громадяни все ж мають зважати на мобільні групи ТЦК. Вони також можуть виписати "чужим" громадянам повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ТЦК у чужому місті

У публічних місцях українських міст працюють групи співробітників територіальних центрів комплектування.

Вони перевіряють документи у військовозобов’язаних громадян і можуть навіть виписати повістку.

Повістка та ВЛК

Відповідаючи на питання громадянина України, чи може військовозобов’язана людина, перебуваючи у іншому місті, ігнорувати претензії мобільних груп представників інших ТЦК, юрист наголосив, що працівники цих центрів мають право виписати відповідний документ.

"Скоріш за все, вам видадуть повістку. Після приходу до ТЦК вас можуть направити на ВЛК", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE заявив, що у випадках, коли людина прибула у ТЦК для оновлення даних, а у неї відбирають телефон, не потрібно панікувати чи скаржитись, а необхідно зв'язатися з адвокатом чи юристом.

Додамо, що в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.