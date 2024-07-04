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Оформлення відстрочки з-за кордону — чи можливо це

4 липня 2024 19:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Дистанційне оформлення відстрочки від мобілізації, нюанси, проблеми
Українці в черзі під консульством у Польщі. Фото: Shchodennyk
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українці, які перебувають за кордоном, не зможуть дистанційно оформити відстрочку від мобілізації. Але вони все одно мають повідомити ТЦК про своє перебування за межами України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дистанційне оформлення відстрочки

Частина українських громадян, яка підпадає під процес мобілізації, має право на відстрочку. Але оформити її можна лише під час перебування на території України.

"Станом на зараз дистанційне оформлення відстрочки, на жаль, неможливе", — пояснив юрист, відповідаючи на питання такого громадянина.

Чому з-за кордону все одно варто нагадати про себе

Втім, таким громадянам варто відзначити своє перебування за кордоном, підкреслив Юрій Айвазян.

"В принципі, якщо вкажете, що за кордоном, то потім буде легше оскаржити штрафи за неявку по повістці", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, що українці, яким виповнилось 17 років і які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік, або ж оновити свої дані. Для цього їм необхідно звернутися в дипломатичні установи.

А усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Ця норма стосується й українців за кордоном.

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