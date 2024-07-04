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Оформление отсрочки из-за границы — возможно ли это

4 июля 2024 19:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Дистанционное оформление отсрочки от мобилизации, нюансы, проблемы
Украинцы в очереди под консульством Польши. Фото: Shchodennyk
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинцы, находящиеся за границей, не смогут дистанционно оформить отсрочку от мобилизации. Но они все равно должны уведомить ТЦК о своем пребывании за пределами Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть украинских граждан, подпадающих под процесс мобилизации, имеет право на отсрочку. Но оформить его можно только во время пребывания на территории Украины.

"По состоянию на данный момент дистанционное оформление отсрочки, к сожалению, невозможно", — пояснил юрист, отвечая на вопросы такого гражданина.

Почему из-за границы все равно надо напомнить о себе

Впрочем, таким гражданам следует отметить свое пребывание за границей, подчеркнул Юрий Айвазян.

"В принципе, если укажете, что за границей, то потом будет легче обжаловать штрафы за неявку по повестке", — пояснил адвокат.

Напомним, что украинцы, которым исполнилось 17 лет и находящиеся за границей, должны стать на военный учет, или обновить свои данные. Для этого им нужно обратиться в дипломатические учреждения.

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Эта норма касается и украинцев за границей.

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