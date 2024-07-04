Дистанционное оформление отсрочки от мобилизации, нюансы, проблемы

Украинцы в очереди под консульством Польши. Фото: Shchodennyk

Украинцы, находящиеся за границей, не смогут дистанционно оформить отсрочку от мобилизации. Но они все равно должны уведомить ТЦК о своем пребывании за пределами Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Дистанционное оформление отсрочки

Часть украинских граждан, подпадающих под процесс мобилизации, имеет право на отсрочку. Но оформить его можно только во время пребывания на территории Украины.

"По состоянию на данный момент дистанционное оформление отсрочки, к сожалению, невозможно", — пояснил юрист, отвечая на вопросы такого гражданина.

Почему из-за границы все равно надо напомнить о себе

Впрочем, таким гражданам следует отметить свое пребывание за границей, подчеркнул Юрий Айвазян.

"В принципе, если укажете, что за границей, то потом будет легче обжаловать штрафы за неявку по повестке", — пояснил адвокат.

Напомним, что украинцы, которым исполнилось 17 лет и находящиеся за границей, должны стать на военный учет, или обновить свои данные. Для этого им нужно обратиться в дипломатические учреждения.

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Эта норма касается и украинцев за границей.