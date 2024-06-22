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Часу обмаль — як каратимуть українців за кордоном, які не встигли оновити дані

22 червня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення даних за кордоном — як каратимуть українців, які проігнорували вимогу
Оновлення військово-облікових даних за кордоном. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Ця норма стосується й українців за кордоном. Виконати вимогу необхідно до 16 липня 2024 року. А тих, хто її проігнорує, чекає покарання. 

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Як каратимуть чоловіків за кордоном, які не оновили свої дані відповідно до нового закону 3633-IX, пише портал "Юристи.UA". 

Яке покарання чекає на українців за кордоном, які проігнорували вимогу оновити дані

За неоновлення військово-облікових даних у визначені законодавством терміни передбачена адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. Особа буде зобов'язана сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тис. грн. Ця норма стосується як українців за кордоном, так і громадян, що перебувають на території України. 

Також за певною процедурою ТЦК та СП може подати до суду позов про обмеження у праві керування транспортними засобами. 

"Щодо блокування рахунків, це можливо виключно в рамках виконавчого провадження, якщо особа не сплачує протягом певного часу штраф, але жодного відношення до мобілізаційного процесу це не має. Це виключно виконавче провадження та процес стягнення штрафу або іншої заборгованості", — пояснив юрист В'ячеслав Кирда.

 

Раніше ми писали, яка є різниця між оновленням та уточненням даних.

Нагадаємо, ми інформували, як каратимуть чоловіків, які збрехали під час оновлення даних.

Також ми повідомляли, що каже закон про оновлення даних в ТЦК для виключених з військового обліку.

 

війна
кордон
персональні дані
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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