Окупанти розпочали весняну хвилю примусової мобілізації на Луганщині, — ОВА

Мобілізовані. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій території Луганської області розпочали весняну хвилю примусової мобілізації чоловіків. Йдеться про осіб від 1994 до 2006 року народження.

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор у Telegram в суботу, 30 березня.

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"Весняну хвилю примусової мобілізації у так званій "ЛНР" розпочали з призову осіб чоловічої статі 1994-2006 років народження", — йдеться у повідомленні.

Лисогор зазначив, що тих, кому торік або цього року виповнилося 18 років, знайдуть швидко, оскільки окупанти збирали упродовж двох років особисті дані молоді, зокрема через навчальні заклади. Тому росіянам відомо їхнє місцеперебування.

Також міністерство внутрішніх справ так званої "ЛНР" отримало наказ вживати усіх необхідних заходів щодо встановлення фактичного місця перебування громадян, які не з’являються до військкоматів, та доставити їх силоміць.

За його словами, примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня — відповідний указ підписано окупаційною владою.

Паспортизація на ТОТ

Крім того, у Кремлі наголосили на проведенні повної паспортизації населення на окупованих територіях.

За інформацією окупантів, її нібито "завершували" щонайменше двічі, але коли знадобилася підвищена явка для перевиборів президента РФ, проблема проявилася знову.

Наступний дедлайн для повної примусової паспортизації — 2026 рік.

Скриншот допису Лисогора

Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. Москва хоче мобілізувати ще 300 тис. росіян.

Також ми писали, що окупанти розпочинають мобілізаційні заходи на ТОТ. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.