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Оккупанты начали весеннюю волну принудительной мобилизации на Луганщине, — ОВА

30 марта 2024 12:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты начали весеннюю волну принудительной мобилизации на Луганщине, — ОВА
Мобилизированные. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированной территории Луганской области начали весеннюю волну принудительной мобилизации мужчин. Речь идет о лицах от 1994 до 2006 года рождения.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram в субботу, 30 марта.

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Мобилизация на ВОТ

"Весенняя волна принудительной мобилизации в так называемой "ЛНР" началась с призыва лиц мужского пола 1994-2006 годов рождения", — говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что тех, кому в прошлом или этом году исполнилось 18 лет, найдут быстро, поскольку оккупанты собирали в течение двух лет личные данные молодежи, в частности через учебные заведения. Поэтому россиянам известно их местонахождение.

Также министерство внутренних дел так называемой "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры по установлению фактического местонахождения граждан, которые не являются в военкоматы, и доставить их насильно.

По его словам, принудительная кампания продлится в течение апреля-июля — соответствующий указ подписан оккупационными властями.

Паспортизация на ВОТ

Кроме того, в Кремле отметили проведение полной паспортизации населения на оккупированных территориях.

По информации оккупантов, ее якобы "завершали" по меньшей мере дважды, но когда понадобилась повышенная явка для перевыборов президента РФ — проблема проявилась снова.

Следующий дедлайн для полной принудительной паспортизации — 2026 год.

Лысогор о мобилизации на ТОТ
Скриншот поста Лысогора
Лысогор о паспортизации на ТОТ
Скриншот поста Лысогора

Напомним, российские СМИ распространяют информацию о том, что Кремль может использовать весенних призывников для освобождения сил для наступательных действий в Украине. Москва хочет мобилизовать еще 300 тыс. россиян.

Также мы писали, что оккупанты начинают мобилизационные мероприятия на ВОТ. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

россияне
оккупанты
мобилизация
оккупация
война в Украине

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