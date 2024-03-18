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Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК

18 березня 2024 14:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Омбудсман Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію про повноваження для ТЦК
Омбудсмен Дмитро Лубинець. Фото: РБК-Україна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Омбудсмен Дмитро Лубінець висловив свою незгоду з пропозицією про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян. Він зауважив, що військові підрозділи не можуть брати участь у будь-яких діях, спрямованих на обмеження або порушення прав та свобод громадян України, відповідно до Конституції.

Про це Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю "Інформатору".

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Недопустимість розширення повноважень ТЦК

Омбудсмен зазначив, що раніше висловлював своє заперечення щодо закону про мобілізацію і готовий підтримати його лише у випадку, якщо будуть враховані його зауваження.

Один із головних аргументів Лубінця визнає недопустимість розширення повноважень ТЦК. Словом, ТЦК є складовою частиною Збройних Сил України і, отже, не можуть вони перевищувати свої компетенції, визначені Конституцією.

"Згідно з Конституціэю, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України. Це пряма норма Конституції, яка не підпадає під обмеження в умовах воєнного стану. Основне моє застереження — не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи чи обмежували громадян — то це неможливо", — сказав Лубінець. 

Лубінець нагадав, що перевіркою документів можуть займатися Нацполіція, Нацгвардія та Державна прикордонна служба України.

Нагадаємо, що Уряд України дозволив ТЦК працювати у цілодобовому режимі. Крім того, представники ТЦК отримали додаткові функції. 

Також ми писали про те, що у Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту.

війна
Україна
мобілізація
Дмитро Лубінець
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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