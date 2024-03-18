Омбудсман Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации о полномочиях для ТЦК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил свое несогласие с предложением о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия по проверке граждан. Он отметил, что военные подразделения не могут участвовать в каких-либо действиях, направленных на ограничение или нарушение прав и свобод граждан Украины в соответствии с Конституцией.

Об этом Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил в интервью "Информатору" .

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Недопустимость расширения полномочий ТЦК

Омбудсмен отметил, что ранее высказывал свое возражение по закону о мобилизации и готов поддержать его только в случае, если будут учтены его замечания.

Один из главных аргументов Лубинца признает недопустимость расширения полномочий ТЦК. Словом, ТЦК является составной частью Вооруженных Сил Украины и, следовательно, они не могут превышать свои компетенции, определенные Конституцией.

"Согласно Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины. Это прямая норма Конституции, которая не подпадает под ограничения в условиях военного положения. Основная моя оговорка — нельзя добавлять полномочий ТЦК. Если вы хотите, чтобы представители ТЦК проверяли документы или ограничивали граждан — это невозможно", — сказал Лубинец.

Лубинец напомнил, что проверкой документов может заниматься Нацполиция, Нацгвардия и Государственная пограничная служба Украины.

Напомним, что Правительство Украины разрешило ТЦК работать в круглосуточном режиме. Кроме того, представители ТЦК получили дополнительные функции.

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