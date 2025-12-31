Відео
Головна Мобілізація Онлайн-постановка на облік — як протестувати в "Резерв+"

Онлайн-постановка на облік — як протестувати в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 00:33
Як протестувати онлайн-постановку на військовий облік — алгоритм
Онлайн-постановка на військовий облік. Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" запустили нове тестування. Невдовзі деякі громадяни зможуть ставати на військовий облік дистанційно: без особистого візиту до ТЦК.

Про це 30 грудня повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Хто може пройти тестування 

До тестування запрошують громадян, які ще не перебувають на військовому обліку. Йдеться про тих, кому у 2016 році виповниться 17 років або зараз 25–59 років.

Алгоритм онлайн-постановки на облік:

  • заповнити форму для участі;
  • отримати електронний лист із запрошенням;
  • встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії;
  • подати заявку;
  • отримати підтвердження та свій документ Резерв ID.

Жінкам, які є військовозобов'язаними за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — треба звертатися безпосередньо до ТЦК та СП. Також у тестуванні поки що не можуть брати участь чоловіки віком 18–24 років.

"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження із ТЦК та СП, спрощує процедуру для громадян", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, документи з "Резерв+" можна роздрукувати. Засвідчувати правдивість таких паперів підписами про відповідність оригіналу не треба.

Також ми повідомляли, що в електронному документі в "Резерв+" відтепер автоматично відображається фотографія власника. Щоправда, це стосується лише власників біометричних паспортів.

онлайн-послуги військовий облік мобілізація військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
