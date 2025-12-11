До електронного документа в "Резерв+" додали фото — які та навіщо

Документ із фото в "Резерв+". Фото: Міноборони України

В електронному документі в "Резерв+" відтепер автоматично відображається фотографія військовозобов'язаного, якому він належить. Для автоматичної появи світлини треба оновити застосунок до останньої версії, а також сам документ.

Про це в середу, 10 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Поява фото в "Резерв+"

"Прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Знімок з'явиться лише в тих, хто має біометричний паспорт. За юридичною силою Резерв ID без фото та Резерв ID із фото рівні.

Через високе навантаження фото найближчими днями може підтягуватися довго. Якщо процес тягнеться понад декілька днів, варто скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

Раніше стало відомо, що в "Резерв+" оновлять дизайн. У Міноборони анонсували появу в електронних військово-облікових документах фотографії власників.

Також ми повідомляли про оновлення в "Резерв+". Аби вдосконалити функцію "Штрафи-онлайн", можливості зі сплати заборгованості розширили.