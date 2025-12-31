Как протестировать онлайн-постановку на воинский учет — алгоритм

Онлайн-постановка на воинский учет. Фото: Минобороны Украины

В приложении "Резерв+" запустили новое тестирование. Вскоре некоторые граждане смогут становиться на воинский учет дистанционно: без личного визита в ТЦК.

Об этом 30 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто может пройти тестирование

К тестированию приглашают граждан, которые еще не состоят на воинском учете. Речь идет о тех, кому в 2016 году исполнится 17 лет или сейчас 25–59 лет.

Алгоритм онлайн-постановки на учет:

заполнить форму для участия;

получить электронное письмо с приглашением;

установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;

подать заявку;

получить подтверждение и свой документ Резерв ID.

Женщинам, которые являются военнообязанными по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — надо обращаться непосредственно в ТЦК и СП. Также в тестировании пока не могут участвовать мужчины в возрасте 18–24 лет.

"Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП, упрощает процедуру для граждан", — отметили в Минобороны.

Напомним, документы из "Резерв+" можно распечатать. Удостоверять правдивость таких бумаг подписями о соответствии оригиналу не надо.

Также мы сообщали, что в электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически отображается фотография владельца. Правда, это касается только владельцев биометрических паспортов.