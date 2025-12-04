Штрафи від ТЦК - сплата штрафу через Резерв+

Онлайн-сплата штрафу ТЦК — коли це можна зробити
Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, може сплатити штраф від ТЦК через мобільний застосунок "Резерв+". Але такий варіант доступний не усім оштрафованим.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Сплатити штраф через смартфон можливо
В 2025 році процес військового обліку в Україні зазнав серйозних змін.
Так, з’явилася можливість сплачувати штраф за порушення правил військового обліку чи мобілізації дистанційно, в онлайн-режимі.
Це можна зробити за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".
Але не усі порушення, які були оцінені територіальним центром комплектування штрафом, можна виправити онлайн.
У Міністерстві оборони пояснили, коли сплата штрафу через "Резерв+" є можливою.
Підстави для сплати штрафу онлайн
Одними із головних підстав для сплати штрафу онлайн є ті випадки, коли громадянин не став на військовий облік як військовозобов’язаний після досягнення 25-річного віку чи не прибув за повісткою до територіального центру комплектування.
Існують і інші варіанти, коли закон дозволяє сплачувати штраф через "Резерв+".
Це можливо, коли військовозобов’язаний громадянин:
- не став на військовий облік за новою адресою;
- не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
- не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
- не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
- не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
