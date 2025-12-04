Відео
Головна Мобілізація Онлайн-сплата штрафу ТЦК — коли це можна зробити

Онлайн-сплата штрафу ТЦК — коли це можна зробити

Дата публікації: 4 грудня 2025 15:25
Штрафи від ТЦК - сплата штрафу через Резерв+
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, може сплатити штраф від ТЦК через мобільний застосунок "Резерв+". Але такий варіант доступний не усім оштрафованим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Сплатити штраф через смартфон можливо

В 2025 році процес військового обліку в Україні зазнав серйозних змін.

Так, з’явилася можливість сплачувати штраф за порушення правил військового обліку чи мобілізації дистанційно, в онлайн-режимі.

Це можна зробити за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Але не усі порушення, які були оцінені територіальним центром комплектування штрафом, можна виправити онлайн.

У Міністерстві оборони пояснили, коли сплата штрафу через "Резерв+" є можливою.

Підстави для сплати штрафу онлайн

Одними із головних підстав для сплати штрафу онлайн є ті випадки, коли громадянин не став на військовий облік як військовозобов’язаний після досягнення 25-річного віку чи не прибув за повісткою до територіального центру комплектування.

Існують і інші варіанти, коли закон дозволяє сплачувати штраф через "Резерв+".

Це можливо, коли військовозобов’язаний громадянин:

  • не став на військовий облік за новою адресою;
  • не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
  • не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
  • не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки постанов про накладення штрафу від ТЦК може отримати одна людина.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилось в оплаті штрафів ТЦК в 2025 році.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
