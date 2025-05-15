Штраф від ТЦК у травні 2025 — покрокова інструкція, як оплатити зі знижкою

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

За яких умов можливо сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% та як це можна зробити, пояснила адвокатка Марія Ганіна у коментарі РБК-Україна.

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17 квітня 2025 року набув чинності Закон України №4316-IX, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цих змін:

штрафи за порушення військового обліку можна буде оплачувати через "Резерв+";

у військовозобов'язаних буде можливість сплатити лише половину штрафу;

військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати.

Штраф від ТЦК — за яких умов діє знижка 50%

Як пояснила правозахисниця, знижку можна буде отримати виключно якщо особа добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву ТЦК та СП. На оплату 50% штрафу надаватиметься лише 20 днів.

Якщо постанова вже винесена — сплачувати доведеться повну суму. А якщо її не сплатити впродовж 15 днів, сума адміністративного стягнення подвоюється.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як військовозобов'язаному отримати знижку на сплату штрафу від ТЦК

Марія Ганіна зазначила, що подання заяви — добровільне, але це єдина законна підстава для зменшення розміру штрафу.

Є два способи подання заяви про визнання порушення:

Через застосунок "Резерв+" — така опція запрацює лише з літа 2025 року. Особисто у ТЦК та СП — доступно вже зараз. Протягом 3 днів з дня отримання заяви ТЦК розглядає заяву і виносить постанову з мінімальним розміром штрафу.

Адвокатка наголосила, що знижка не діє заднім числом. Тобто, якщо штраф вже накладено, доведеться сплатити повну суму.

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