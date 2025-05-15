Штраф від ТЦК у травні 2025 — покрокова інструкція, як оплатити зі знижкою

Як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою — покрокова інструкція
В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.
За яких умов можливо сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% та як це можна зробити, пояснила адвокатка Марія Ганіна у коментарі РБК-Україна.
Сплата штрафу від ТЦК зі знижкою — закон
17 квітня 2025 року набув чинності Закон України №4316-IX, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цих змін:
- штрафи за порушення військового обліку можна буде оплачувати через "Резерв+";
- у військовозобов'язаних буде можливість сплатити лише половину штрафу;
- військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати.
Штраф від ТЦК — за яких умов діє знижка 50%
Як пояснила правозахисниця, знижку можна буде отримати виключно якщо особа добровільно визнає порушення до винесення постанови про штраф. Для цього потрібно подати відповідну заяву ТЦК та СП. На оплату 50% штрафу надаватиметься лише 20 днів.
Якщо постанова вже винесена — сплачувати доведеться повну суму. А якщо її не сплатити впродовж 15 днів, сума адміністративного стягнення подвоюється.
Як військовозобов'язаному отримати знижку на сплату штрафу від ТЦК
Марія Ганіна зазначила, що подання заяви — добровільне, але це єдина законна підстава для зменшення розміру штрафу.
Є два способи подання заяви про визнання порушення:
- Через застосунок "Резерв+" — така опція запрацює лише з літа 2025 року.
- Особисто у ТЦК та СП — доступно вже зараз. Протягом 3 днів з дня отримання заяви ТЦК розглядає заяву і виносить постанову з мінімальним розміром штрафу.
Адвокатка наголосила, що знижка не діє заднім числом. Тобто, якщо штраф вже накладено, доведеться сплатити повну суму.
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