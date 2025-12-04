Штрафы от ТЦК - уплата штрафа через Резерв+

Онлайн-уплата штрафа ТЦК — когда это можно сделать
Военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета, может оплатить штраф от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+". Но такой вариант доступен не всем оштрафованным.
Оплатить штраф через смартфон возможно
В 2025 году процесс воинского учета в Украине претерпел серьезные изменения.
Так, появилась возможность платить штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизации дистанционно, в онлайн-режиме.
Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Резерв+".
Но не все нарушения, которые были оценены территориальным центром комплектования штрафом, можно исправить онлайн.
В Министерстве обороны объяснили, когда уплата штрафа через "Резерв+" возможна.
Основания для уплаты штрафа онлайн
Одними из главных оснований для уплаты штрафа онлайн являются те случаи, когда гражданин не стал на воинский учет как военнообязанный по достижении 25-летнего возраста или не прибыл по повестке в территориальный центр комплектования.
Существуют и другие варианты, когда закон позволяет оплачивать штраф через "Резерв+".
Это возможно, когда военнообязанный гражданин:
- не стал на воинский учет по новому адресу;
- не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
- не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
- не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
- не прошел или отказался от прохождения ВВК.
