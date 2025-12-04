Штрафы от ТЦК - уплата штрафа через Резерв+

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета, может оплатить штраф от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+". Но такой вариант доступен не всем оштрафованным.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Оплатить штраф через смартфон возможно

В 2025 году процесс воинского учета в Украине претерпел серьезные изменения.

Так, появилась возможность платить штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизации дистанционно, в онлайн-режиме.

Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Резерв+".

Но не все нарушения, которые были оценены территориальным центром комплектования штрафом, можно исправить онлайн.

В Министерстве обороны объяснили, когда уплата штрафа через "Резерв+" возможна.

Основания для уплаты штрафа онлайн

Одними из главных оснований для уплаты штрафа онлайн являются те случаи, когда гражданин не стал на воинский учет как военнообязанный по достижении 25-летнего возраста или не прибыл по повестке в территориальный центр комплектования.

Существуют и другие варианты, когда закон позволяет оплачивать штраф через "Резерв+".

Это возможно, когда военнообязанный гражданин:

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказался от прохождения ВВК.

