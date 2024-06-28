Оновлення військово-облікових даних, покарання для тих, хто не пройшов цей процес

Черга біля ТЦК, де оновлюють військово-облікові дані. Фото: Facebook Яна Доброносова

У середині липня має завершитися період, відведений на оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаних. Тих, хто не оновить дані, після 16 липня будуть штрафувати і навіть передавати їхні дані для розшуку Національною поліцією.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Повістки після 16 липня

Після завершення двомісячного періоду, визначеного в новому законі про мобілізацію, військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані, будуть отримувати повістки.

"Ті чоловіки, які не оновили свої дані, будуть викликатися за місцем їхньої останньої реєстрації, тобто "прописки", і така повістка буде вважатися врученою, як передбачається Постановою КМУ №560", — розповіла Марина Бекало.

Штрафи і поліція

За не оновлені військово-облікові дані, згідно із чинним законодавством, громадянин має заплатити штраф розміром 17 тисяч гривень.

Крім того, їх може розшукувати національна поліція, якій будуть передаватися дані про цих осіб із ТЦК.

"Про розшук такої особи, для здійснення поліцією адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК та СП незалежно від місця перебування на військовому обліку", — наголосила юристка.

Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.