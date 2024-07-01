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Обновление данных до 18 мая — нужно ли идти в ТЦК еще раз

1 июля 2024 21:05
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обновление военно-учетных данных, когда в ТЦК нужно прийти повторно
Обновление военно-учетных данных. Фото: "АрмияInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, обновившие свои военно-учетные данные после объявления мобилизации, до 18 мая 2024 года все равно должны пройти эту процедуру еще раз в соответствии с требованиями нового закона. Для этого необязательно посещать ТЦК, можно сделать это через ЦПАУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных граждан Украины обновила военно-учетные данные после начала полномасштабной российско-украинской войны и до 18 мая 2024 года, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.

Юристы отметили, что такие граждане, несмотря на обновление своих данных, все равно должны пройти этот процесс, требуя изменения в законодательстве.

Нужно ли идти в ТЦК

"Да, данные нужно обновить до 16 июля 2024 года", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопросы военнообязанного.

Юрист подчеркнул, что это можно сделать без личного посещения территориальных центров комплектования, через центр предоставления административных услуг.

Ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. Последним днем, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

военный учет ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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