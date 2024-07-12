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Оновлення даних в ЦНАПі — що робити військовозобов'язаному далі

12 липня 2024 23:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних, що робити після візиту до ЦНАПу
Оновлення військово-облікових даних у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після оновлення військово-облікових даних у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) військовозобов’язані все одно мають відвідати ТЦК. Там вони отримають відмітку у документах, вклеять необхідний штрихкод і, у випадку надання відстрочки, отримають про це довідку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Під час оновлення військово-облікових даних у багатьох громадян виникають питання про темпи оновлення даних чи оформлення відстрочки, особливо якщо цей процес був оформлений не у територіальних центрах комплектування, а у ЦНАПах.

"Відповідь щодо відстрочки ТЦК зобов'язаний надати Вам протягом тижня з дня реєстрації заяви", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Після ЦНАПу — все одно в ТЦК

Також він підкреслив, що після оновлення військово-облікових даних у ЦНАПі військовозобов’язаний громадянин все одно має відвідати ТЦК.

"Отримувати довідку про відстрочку, відмітку у ВОД та вклеювання штрихкоду необхідно персонально", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, що у Мінцифри зазначили, що оновити дані через ЦНАП можна у тому випадку, навіть якщо у військовозобов’язаного немає військового квитка, він багато років не був у військкоматі або з певних причин не оновлював дані в ТЦК.

Додамо, у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.

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