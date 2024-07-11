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Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних

11 липня 2024 14:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за неоновлені військово-облікові дані, кого це не стосується
Оновлення військово-облікових даних. Фото: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафи за неоновлення військово-облікових даних зачеплять навіть тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані до 18 травня 2024 року. Лише ті громадяни, які оновили дані у період, визначений новим законом про мобілізацію, не будуть оштрафовані.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін.

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За словами Істоміна, оновити військово-облікові дані мають усі військовозобов’язані.

Це стосується і тих, хто пройшов процедуру оновлення даних, але до 18 травня 2024 року.

Кого не торкнуться штрафи

"Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних "Оберіг", оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф", — підкреслив речник Полтавського ТЦК.

Таким чином, штрафи не зачеплять тільки тих, хто оновив військово-облікові дані після 18 травня. Ті ж, хто пройшов процедуру оновлення даних до 18 травня, також будуть оштрафовані.

Раніше юристка пояснила, як каратимуть українських чоловіків, яких працівники ТЦК "спіймають" без військового квитка.

Також ми писали, що у Дніпрі невідомі пропонують військовозобов'язаним чоловікам "унікальну можливість уникнути мобілізації не залишаючи країни". Йдеться про перелом кінцівок нібито лікарем, а ціна "залежить від місця впливу".

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