Штрафи за неоновлені військово-облікові дані, кого це не стосується

Оновлення військово-облікових даних. Фото: armyinform.com.ua

Штрафи за неоновлення військово-облікових даних зачеплять навіть тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані до 18 травня 2024 року. Лише ті громадяни, які оновили дані у період, визначений новим законом про мобілізацію, не будуть оштрафовані.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін.

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Повторне оновлення даних

За словами Істоміна, оновити військово-облікові дані мають усі військовозобов’язані.

Це стосується і тих, хто пройшов процедуру оновлення даних, але до 18 травня 2024 року.

Кого не торкнуться штрафи

"Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних "Оберіг", оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф", — підкреслив речник Полтавського ТЦК.

Таким чином, штрафи не зачеплять тільки тих, хто оновив військово-облікові дані після 18 травня. Ті ж, хто пройшов процедуру оновлення даних до 18 травня, також будуть оштрафовані.

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