Обновление военно-учетных данных, что делать после визита в ЦПАУ

Обновление военно-учетных данных в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

После обновления военно-учетных данных в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) военнообязанные все равно должны посетить ТЦК. Там они получат отметку в документах, вклеят необходимый штрихкод и, в случае предоставления отсрочки, получат справку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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При обновлении военно-учетных данных у многих граждан возникают вопросы о темпах обновления данных или оформлении отсрочки, особенно если этот процесс был оформлен не в территориальных центрах комплектования, а в ЦПАУ.

"Ответ об отсрочке ТЦК обязан предоставить Вам в течение недели со дня регистрации заявления", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

После ЦПАУ — все равно в ТЦК

Также он подчеркнул, что после обновления военно-учетных данных в ЦПАУ военнообязанный гражданин все равно должен посетить ТЦК.

"Получать справку об отсрочке, отметке в ВОД и вклеивании штрихкода необходимо персонально", — пояснил Айвазян.

Напомним, что в Минцифре отметили, что обновить данные через ЦПАУ можно в том случае, даже если у военнообязанного нет военного билета, он много лет не был в военкомате или по определенным причинам не обновлял данные в ТЦК.

Добавим, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать свой ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.