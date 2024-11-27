Армія+ оновлено — військовим доступний номер наказу про переведення

Застосунок Армія+ на смартфоні. Фото: ОПУ

Застосунок Армія+ отримав важливе оновлення. Там з'явилася нова функція, яка спростить процес переведення військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Оновлення в "Армія+"

Тепер після погодження рапорту на зміну місця служби військові зможуть бачити номер наказу про переведення. Це ще один крок до цифровізації та спрощення процедур у ЗСУ.

Щоб скористатися цією функцією, необхідно оновити застосунок "Армія+" до останньої версії.

Що зміниться у подачі рапортів в "Армія+"

Для тих, хто подає рапорт вперше, номер наказу приходитиме автоматично разом зі сповіщенням про погодження. А тим, хто отримав погодження раніше, але не має інформації про наказ, потрібно звернутися до служби підтримки через розділ "Меню" застосунку.

Ця зміна усуває потребу у постійних зверненнях до стройової служби для уточнення статусу переведення.

Цифрові зміни для ЗСУ

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що нововведення має значний вплив на оперативність процесу переведення.

"Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій. І так ми робимо ще один крок в напрямку більш людиноцентричного та ефективного українського війська", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Результати роботи "Армія+"

За понад три місяці роботи в застосунку:

Авторизувалося 415 000 військовослужбовців.

Подано 26 000 рапортів, серед яких 17 видів, включаючи заявки на відпустки, матеріальну допомогу та довідки про проходження служби.

За 10 днів роботи сервісу 4500 рапортів на зміну місця служби були подані, з них 900 вже отримали погодження, а 4200 опрацьовані Кадровим центром ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони показали детальну відеоінструкцію, як військовим користуватися застосунком Армія+ та подати рапорт.