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Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

27 ноября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Армия+ обновлено — военным доступен номер приказа о переводе
Приложение Армия+ на смартфоне. Фото: ОПУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Применение Армия+ получило важное обновление. Там появилась новая функция, которая упростит процесс перевода военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Обновление в "Армия+"

Теперь после согласования рапорта на смену места службы военные смогут видеть номер приказа о переводе. Это еще один шаг к цифровизации и упрощению процедур в ВСУ.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить приложение "Армия+" до последней версии.

Что изменится в подаче рапортов в "Армию+"

Для тех, кто подает рапорт впервые, номер приказа будет приходить автоматически вместе с уведомлением о согласовании.

Это изменение устраняет потребность в постоянных обращениях к строевой службе для уточнения статуса перевода.

Цифровые изменения для ВСУ

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что нововведение оказывает значительное влияние на оперативность процесса перевода.

"Может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию в строевой. И так мы делаем еще один шаг в направлении более человекоцентричного и эффективного украинского войска", — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Результаты работы "Армия+"

За три месяца работы в приложении:

  • Авторизовалось 415 тысяч военнослужащих.
  • Представлено 26 000 рапортов, среди которых 17 видов, включая заявки на отпуска, материальную помощь и справки о прохождении службы.
  • За 10 дней работы сервиса 4500 рапортов на смену места службы были поданы, из них 900 уже получили согласование, а 4200 проработаны Кадровым центром ВСУ.

Напомним, в Минобороны показали подробную видеоинструкцию, как военным пользоваться приложением Армия+ и подать рапорт.

Минобороны рапорт военнослужащие Армия+ украинские военные

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