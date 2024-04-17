Обнародован полный текст нового закона о мобилизации — основные положения и дата вступления в силу

Мобилизация в Украине. Фото иллюстративное: Генштаб

Официальное парламентское издание "Голос Украины" обнародовало полный текст закона о мобилизации в среду, 17 апреля. Документ вступит в силу через месяц, 18 мая.

Основные положения закона можно посмотреть по ссылке Голос Украины.

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Вступление в силу мобилизационного закона

"Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования", — написали в издании, говоря о вступлении закона в силу.

То есть документ официально начнет действовать уже с 18 мая.

Скриншот закона

Основные положения закона

Согласно новому закону:

Лица, признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВЛК. Для них установится статус "пригодный" или "непригодный";

Лица с 2-3 группами инвалидности должны пройти повторное медосмотр для определения пригодности к службе;

Лицам, уклоняющимся от военной службы, могут ограничить право управления автомобилем;

В течение следующих 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет;

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию;

Мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК;

Вводится базовая общевойсковая подготовка, которая с 2025 станет элементом обучения в учебных заведениях;

Вводится базовая военная служба вместо срочной. Ее срок составляет 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Кто будет иметь отсрочку от мобилизации

В свою очередь, отсрочку от мобилизации будут иметь:

лица с инвалидностью всех групп, а также непригодные по состоянию здоровья;

лица, имеющие 3-х несовершеннолетних детей;

студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование более высокого уровня, чем предыдущее. То есть соискатели второго образования теряют отсрочку;

лица, имеющие на иждивении родителей-инвалидов 1 и 2 групп. Если из супругов опекунов один невоеннообязанный, то другого могут мобилизовать;

супруги инвалидов 3-й группы, но освобождаются от мобилизации в случае инвалидности, установленной через онкологию, отсутствия конечности и т.п.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

К слову, в Минобороны заявили о полном цифрировании данных на мужчин призывного возраста.