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Головна Мобілізація Організував незаконний виїзд чоловіків за кордон: вирок суду

Організував незаконний виїзд чоловіків за кордон: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 03:32
Суд покаран жителя Волині, який організував незаконний виїзд чоловіків з України
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

На Волині пройшов суд над чоловіком, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України. За схему з підробленими документами суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Луцьк".

Деталі справи 

У матеріалах справи вказано, що житель Волині займався пошуком чоловіків, які хотіли незаконно залишити територію України. Зокрема, він організовував їхній виїзд, надавав необхідні інструкції та координував маршрут, а також забезпечував перевезення до автомобільного пункту пропуску в області. Його спільник, своєю чергою, виготовляв підроблені пенсійні посвідчення, що підтверджували нібито наявність інвалідності III групи.

Правоохоронці задокументували два окремі випадки. Перший стався у вересні 2023 року, коли за сприяння обвинуваченого, двоє чоловіків призовного віку перетнули кордон на автомобілі Opel, використавши фальшиві документи.

Другий епізод зафіксували в листопаді того ж року. Тоді мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter за межі України виїхав ще один військовозобов'язаний.

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Рішення суду

Під час ухвалення рішення суд врахував укладену між обвинуваченим і прокурором угоду про визнання винуватості, а також його щире каяття. У результаті чоловіка звільнили від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Крім того, йому заборонили протягом двох років здійснювати діяльність у сфері пасажирських перевезень.

Водночас вирок поки не набрав законної сили. Учасники провадження можуть подати апеляцію до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд. На подання апеляційної скарги відведено 30 днів із моменту проголошення рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

суд виїзд за кордон судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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