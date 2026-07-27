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Главная Мобилизация Организовал незаконный выезд мужчин за границу: приговор суда

Организовал незаконный выезд мужчин за границу: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 03:32
Суд приговорил жителя Волыни, организовавшего незаконный выезд мужчин из Украины
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

На Волыни состоялся суд над мужчиной, организовавшим схему незаконного выезда военнообязанных мужчин из Украины. За схему с поддельными документами суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Луцьк".

Детали дела

В материалах дела указано, что житель Волыни занимался поиском мужчин, желающих незаконно покинуть территорию Украины. В частности, он организовывал их выезд, давал необходимые инструкции и координировал маршрут, а также обеспечивал перевозку до автомобильного пункта пропуска в области. Его сообщник, в свою очередь, изготавливал поддельные пенсионные удостоверения, подтверждавшие якобы наличие инвалидности III группы.

Правоохранители зафиксировали два отдельных случая. Первый произошел в сентябре 2023 года, когда при содействии обвиняемого двое мужчин призывного возраста пересекли границу на автомобиле Opel, используя поддельные документы.

Второй эпизод зафиксировали в ноябре того же года. Тогда на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter за пределы Украины выехал еще один военнообязанный.

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Решение суда

При вынесении решения суд учел заключенное между обвиняемым и прокурором соглашение о признании вины, а также его искреннее раскаяние. В результате мужчину освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год. Кроме того, ему запретили в течение двух лет осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок.

В то же время приговор пока не вступил в законную силу. Участники производства могут подать апелляцию в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд. На подачу апелляционной жалобы отведено 30 дней с момента оглашения решения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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