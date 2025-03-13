Як оскаржити ВЛК - чи можуть мобілізувати під час оскарження ВЛК

Перевірка результатів ВЛК. Фото: advokatpost.com

Під час процесу оскарження рішення військово-лікарської комісії громадянин може бути мобілізований, якщо мав результат "придатний до військової служби". Та існує один варіант, коли мобілізація буде призупинена на час розгляду скарги.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Оскарження рішення ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, має право оскаржити результати ВЛК, ухвалені керівником комісії.

Це право надається тоді, коли громадянин вважає, що результати є неправильними чи некоректними.

Коли під час оскарження мобілізація заборонена

Під час процесу оскарження військово-лікарської комісії у ТЦК вищого рівня громадянин не отримує права на тимчасову відстрочку — його можуть мобілізувати, оскільки формально він був визнаний придатним для військової служби.

Та існує варіант, коли громадянин під час оскарження результату ВЛК не може бути мобілізований.

Це стається тоді, коли військовозобов’язаний подає позов щодо результату військово-лікарської комісії до суду. Разом з цим позовом він має подати ще один позов — про забезпечення попереднього позову.

У такій ситуації суд може ухвалити рішення про те, що до завершення розгляду позову про результати ВЛК такий громадянин не може бути мобілізований.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, коли рішення щодо його військово-лікарської комісії довгий час залишається незатвердженим.