Как обжаловать ВВК - могут ли мобилизовать во время обжалования ВВК

Проверка результатов ВВК. Фото: advokatpost.com

Во время процесса обжалования решения военно-врачебной комиссии гражданин может быть мобилизован, если имел результат "годен к военной службе". Но существует один вариант, когда мобилизация будет приостановлена на время рассмотрения жалобы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Обжалование решения ВВК

Военнообязанный гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию, имеет право обжаловать результаты ВВК, принятые руководителем комиссии.

Это право предоставляется тогда, когда гражданин считает, что результаты являются неправильными или некорректными.

Когда во время обжалования мобилизация запрещена

Во время процесса обжалования военно-врачебной комиссии в ТЦК высшего уровня гражданин не получает права на временную отсрочку — его могут мобилизовать, поскольку формально он был признан годным для военной службы.

Но существует вариант, когда гражданин во время обжалования результата ВВК не может быть мобилизован.

Это происходит тогда, когда военнообязанный подает иск относительно результата военно-врачебной комиссии в суд. Вместе с этим иском он должен подать еще один иск — об обеспечении предыдущего иска.

В такой ситуации суд может принять решение о том, что до завершения рассмотрения иска о результатах ВВК такой гражданин не может быть мобилизован.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, когда решение по его военно-врачебной комиссии долгое время остается неутвержденным.