Виїзд за кордон під час війни — які треба документи для особи з інвалідністю

Застосунок "Резерв+", потрібний для особі з інвалідністю на кордоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Для того, аби громадянин з інвалідністю міг виїхати за межі України під час дії воєнного стану, йому потрібно мати при собі разом із закордонним паспортом і документ про інвалідність. Також громадянин мусить мати оформлену відстрочку і підтвердження цього у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для осіб з інвалідністю

Особи із офіційно задокументованою відповідними комісіями інвалідністю мають право на відстрочку чи взагалі звільнення від мобілізації.

Також ці громадяни можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які документи потрібно мати при собі особі з інвалідністю при перетині кордону під час воєнного стану.

Які документи потрібні для перетину кордону

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що, крім закордонного паспорта, такий громадянин повинен мати при собі пенсійне посвідчення.

Крім того, потрібно мати актуалізовані дані про відстрочку від мобілізації.

Таку інформацію можна надати прикордонникам за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон 17-річним чоловікам, які перебувають на військовому обліку.

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