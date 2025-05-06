Выезд за границу во время войны — какие нужны документы для лица с инвалидностью

Приложение "Резерв+", необходимое для лица с инвалидностью на границе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для того, чтобы гражданин с инвалидностью мог выехать за пределы Украины во время действия военного положения, ему нужно иметь при себе вместе с загранпаспортом и документ об инвалидности. Также гражданин должен иметь оформленную отсрочку и подтверждение этого в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для лиц с инвалидностью

Лица с официально задокументированной соответствующими комиссиями инвалидностью имеют право на отсрочку или вообще освобождение от мобилизации.

Также эти граждане могут выезжать за пределы Украины во время действия военного положения и всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какие документы нужно иметь при себе лицу с инвалидностью при пересечении границы во время военного положения.

Какие документы нужны для пересечения границы

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что, кроме загранпаспорта, такой гражданин должен иметь при себе пенсионное удостоверение.

Кроме того, нужно иметь актуализированные данные об отсрочке от мобилизации.

Такую информацию можно предоставить пограничникам с помощью мобильного приложения "Резерв+".

Напомним, мы писали о том, какие документы нужны для выезда за границу 17-летним мужчинам, которые находятся на воинском учете.

Добавим, мы сообщали о том, какой новый документ начали требовать на границе с Молдовой.