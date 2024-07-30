Відстрочка від мобілізації аспірантам - умови вступу

Вступ в аспірантуру. Фото: з відкритих джерел

Два міністерства вирішували між собою, кому з аспірантів надавати право на відстрочку від мобілізації, і все ж на цей момент накази Міносвіти не скасовують. Залишилося кілька тижнів для вступу, і лише за певних умов військовозобов'язані можуть вступити на денну форму й отримати відстрочку.

Детальніше про умови та рішення уряду Новини.LIVE розповів юрист Олександр Задорожний.

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"Щодо відстрочки від мобілізації для аспірантів, то таке право збереглося після змін до закону про мобілізацію від 18 травня. Хоча тут треба закон про мобілізацію і закон про освіту читати разом. Цілком певно, можна зробити висновок, що аспіранти мають відстрочку від мобілізації, але лише ті, які навчаються на денній або дуальній формі навчання", — сказав юрист.

Щодо цієї форми навчання і були видані два накази Міністерства освіти і науки України. Там прописано, що на денну або дуальну форму навчання мають вступати ті, хто планує вчитися за державний кошт.

Або ж такою формою можуть скористатися ті особи, які вже мають відстрочку від мобілізації і планують вступати в аспірантуру не для того, щоб її отримати.

"Ще раз наголошу, що ті особи, які вступають наразі до аспірантури за власні кошти, за контрактом, якщо вони не мають права на відстрочку, вони не мають права вступати на аспірантуру на денну або дуальну форму навчання", — підсумував юрист.

Накази МОН щодо аспірантів

З цими наказами не погодилася Державна регуляторна служба і звернулася з листом до Мін’юсту, рекомендувавши скасувати держреєстрацію нормативно правових актів МОН.

Вони посилалися на те, що порушуються міжнародні зобов'язання України. Своєю чергою Мін'юст повідомило, що скасовувати накази МОН не буде.

За словами юриста, якщо органи виконавчої влади (МОН, Мін'юст та Регуляторна служба) мають різну позицію з одного питання, то їх врегулювати може лише вищий орган виконавчої влади — Кабмін. Також ще одним механізмом визначення правопорядку є суд.

Додамо, що накази МОН не стосуються аспірантів, які раніше вступили на навчання, до нового мобілізаційного закону. За ними залишається право на відстрочку від мобілізації.

Як ми писали раніше, у Міністерстві юстиції підтвердили правомірність наказів Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. Після відповідної перевірки у Мін'юсті заявили, що підстави для скасування рішень відсутні.