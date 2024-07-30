Отсрочка от мобилизации аспирантам – условия поступления

Поступление в аспирантуру. Фото: из открытых источников

Два министерства решали между собой кому из аспирантов предоставлять право на отсрочку от мобилизации, и все же сейчас приказы Минобразования не отменяют. Осталось несколько недель для поступления, и только при определенных условиях военнообязанные могут поступить на дневную форму и получить отсрочку.

Подробнее об условиях и решениях правительства Новини.LIVE рассказал юрист Александр Задорожный.

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"Что касается отсрочки от мобилизации для аспирантов, то такое право сохранилось после изменений в закон о мобилизации от 18 мая. Хотя здесь нужно закон о мобилизации и закон об образовании читать вместе. Вполне вероятно, можно сделать вывод, что у аспирантов есть отсрочка от мобилизации, но только у тех, кто учатся на дневной или дуальной форме обучения", — сказал юрист.

Относительно этой формы обучения были изданы два приказа Министерства образования и науки Украины. Там прописано, что на дневную или дуальную форму обучения должны поступать те, кто планируют учиться за государственный счет.

Или такой формой могут воспользоваться те лица, которые уже имеют отсрочку от мобилизации и планируют поступать в аспирантуру не для того, чтобы ее получить.

"Еще раз подчеркну, что те лица, которые поступают в аспирантуру за собственные средства, по контракту, если они не имеют права на отсрочку, они не имеют права поступать в аспирантуру на дневную или дуальную форму обучения", — подытожил юрист.

Приказы МОН по аспирантам

С этими приказами не согласилась Государственная регуляторная служба и обратилась с письмом в Минюст, рекомендовав отменить госрегистрацию нормативно-правовых актов МОН.

Они ссылались на то, что нарушаются международные обязательства Украины. В свою очередь Минюст сообщил, что отменять приказы МОН не будет.

По словам юриста, если органы исполнительной власти (МОН, Минюст и Регуляторная служба) имеют разную позицию по одному вопросу, то их урегулировать может только высший орган исполнительной власти — Кабмин. Еще одним механизмом определения правопорядка является суд.

Добавим, что приказы МОН не касаются ранее поступивших на обучение аспирантов, до нового мобилизационного закона. За ними остается право на отсрочку от мобилизации.

Как мы писали ранее, в Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.