Головна Мобілізація Паліса відповів, де була б лінія фронту без мобілізації

Паліса відповів, де була б лінія фронту без мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 16:25
Мобілізація в Україні — рекрутинг не замінить роботу ТЦК
Заступник керівника ОП Павло Паліса. Фото: кадр з відео

За останні сім місяців в Україні вдалося покращити динаміку мобілізації. Однак без набору військових через територіальні центри комплектування, лінія фронту зараз була б значно гіршою і проходила б по лівому березі Дніпра.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час дискусії "Нова країна: ключові питання".

Читайте також:

Як змінилась мобілізація в Україні

Паліса розповів, що попри покращення мобілізації за останні сім місяців, проблема виснаження піхоти залишається. За його словами, наразі важко закрити потреби фронту в особовому складі. Держава працює над усуненням "фрагментації фронту", коли підрозділи воюють частинами на різних напрямках.

Заступник керівник ОПУ також визнав провал інформаційного супроводу мобілізації. Він наголосив, що простих рішень немає, а рекрутинг не замінить роботу ТЦК.

"Проєкт 18-24 все одно не здатний замінити питання мобілізації. Якщо хтось говорить про провали і нерозрахунки — я б так не казав. Думаю, найближчим часом з новим керівництвом міністерства оборони дотиснемо питання переходу на контракт", — зазначив Павло Паліса. 

Крім того, він анонсував механізм стабільного доукомплектування бойових підрозділів через базову військову підготовку та перехід до контрактної моделі.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Федорову вирішити питання з "бусифікацією". За його словами, повинен бути перехід до ефективної моделі контрактної служби.

Також ми писали, кого можуть мобілізувати до досягнення 18-річчя. Це стосується курсантів військових ВНЗ. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
