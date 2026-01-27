Мобілізація до 18 років - чи мобілізують відрахованого з військового вишу

Курсанти військового навчального закладу в горах. Фото: Facebook "Військова академія м. Одеса"

Якщо курсант військового навчального закладу припинив навчання у ВВНЗ з власного бажання, його мають мобілізувати до лав Збройних сил України. Юристи пояснили, чи стосується ця норма тих екскурсантів, яким на момент відрахування ще не виповнилося 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Відрахування і мобілізація

До юристів звернувся громадянин, який навчається у військовому навчальному закладі (академії).

Курсант заявив, що відрахувався з навчання до досягнення 18-річчя.

Чоловік поцікавився, чи мали його мобілізувати, зважаючи на те, що він не досяг не те що 25-річного віку, а навіть і повноліття.

"Після відрахування з академії Вас записали в категорію військовозобов'язаних та повинні були відразу направити у військову частину. Якщо цього не зробили, то Вам пощастило", — підкреслив у відповіді колишньому курсанту юрист Владислав Дерій.

Чи можуть мобілізувати неповнолітнього колишнього курсанта

Юрист, пояснюючи свою позицію, зацитував частину 11 статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

У ній йдеться наступне: "Якщо контракт про проходження військової служби (навчання) розривається достроково, то курсанти чоловічої статі, відраховані через небажання продовжувати навчання (за власним бажанням), або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми — вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, та направляються під час проведення мобілізації та дії воєнного стану до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Таким чином, визнав Дерій, навіть якщо відрахованому через небажання навчатися курсанту і не виповнилося 18 років — його все одно мають мобілізувати до лав Збройних сил України.

