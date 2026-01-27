Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Кого можуть мобілізувати до досягнення 18-річчя

Кого можуть мобілізувати до досягнення 18-річчя

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:00
Мобілізація до 18 років - чи мобілізують відрахованого з військового вишу
Курсанти військового навчального закладу в горах. Фото: Facebook "Військова академія м. Одеса"

Якщо курсант військового навчального закладу припинив навчання у ВВНЗ з власного бажання, його мають мобілізувати до лав Збройних сил України. Юристи пояснили, чи стосується ця норма тих екскурсантів, яким на момент відрахування ще не виповнилося 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Відрахування і мобілізація

До юристів звернувся громадянин, який навчається у військовому навчальному закладі (академії).

Курсант заявив, що відрахувався з навчання до досягнення 18-річчя.

Чоловік поцікавився, чи мали його мобілізувати, зважаючи на те, що він не досяг не те що 25-річного віку, а навіть і повноліття.

"Після відрахування з академії Вас записали в категорію військовозобов'язаних та повинні були відразу направити у військову частину. Якщо цього не зробили, то Вам пощастило", — підкреслив у відповіді колишньому курсанту юрист Владислав Дерій.

Чи можуть мобілізувати неповнолітнього колишнього курсанта

Юрист, пояснюючи свою позицію, зацитував частину 11 статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

У ній йдеться наступне: "Якщо контракт про проходження військової служби (навчання) розривається достроково, то курсанти чоловічої статі, відраховані через небажання продовжувати навчання (за власним бажанням), або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми — вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, та направляються під час проведення мобілізації та дії воєнного стану до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Таким чином, визнав Дерій, навіть якщо відрахованому через небажання навчатися курсанту і не виповнилося 18 років — його все одно мають мобілізувати до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть мобілізувати до лав ЗСУ до досягнення 25-річного віку.

Додамо, ми повідомляли про те, куди може потрапити курсант, якого відрахували із військового вищого навчального закладу.

вузи ЗСУ навчання мобілізація курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації