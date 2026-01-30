Видео
Главная Мобилизация Палиса ответил, где была бы линия фронта без мобилизации

Палиса ответил, где была бы линия фронта без мобилизации

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:25
Мобилизация в Украине — рекрутинг не заменит работу ТЦК
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Фото: кадр из видео

За последние семь месяцев в Украине удалось улучшить динамику мобилизации. Однако без набора военных через территориальные центры комплектования, линия фронта сейчас была бы значительно хуже и проходила бы по левому берегу Днепра.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы".

Как изменилась мобилизация в Украине

Палиса рассказал, что несмотря на улучшение мобилизации за последние семь месяцев, проблема истощения пехоты остается. По его словам, сейчас трудно закрыть потребности фронта в личном составе. Государство работает над устранением "фрагментации фронта", когда подразделения воюют частями на разных направлениях.

Заместитель руководитель ОПУ также признал провал информационного сопровождения мобилизации. Он отметил, что простых решений нет, а рекрутинг не заменит работу ТЦК.

"Проект 18-24 все равно не способен заменить вопрос мобилизации. Если кто-то говорит о провалах и нерасчетах — я бы так не говорил. Думаю, в ближайшее время с новым руководством министерства обороны дожмем вопрос перехода на контракт", — отметил Павел Палиса.

Кроме того, он анонсировал механизм стабильного доукомплектования боевых подразделений через базовую военную подготовку и переход к контрактной модели.

Напомним, ранее Зеленский поручил Федорову решить вопрос с "бусификацией". По его словам, должен быть переход к эффективной модели контрактной службы.

Также мы писали, кого могут мобилизовать до достижения 18-летия. Это касается курсантов военных ВУЗов.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП Рекрутинг фронт Павел Палиса
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
