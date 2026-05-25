Пенсія за вислугу років: хто з військових може отримати

Українські військовослужбовці, гроші. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські військові та представники силових структур після завершення кар'єри мають право на довічне пенсійне забезпечення за вислугу років. Отримати такі виплати можна незалежно від віку за наявності 25 років вислуги або після досягнення 45 років за умови комбінованого страхового стажу. Розмір пенсії прямо залежить від тривалості служби та підстав для звільнення, при цьому існують чіткі межі максимальних виплат.

Про це 12 травня повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, передає Новини.LIVE.

​Кому доступна пенсія за вислугу років

​Право на довічні виплати мають люди, які проходили службу у Збройних Силах, поліції, Національній гвардії, ДБР, НАБУ, службі судової охорони, рятувальних службах та інших силових відомствах. Важливо, що це правило не поширюється на строковиків.

​Основні умови для отримання виплат

​Для оформлення пенсії люди повинні звільнитися зі служби.

Є два основні шляхи отримання виплат:

Читайте також:

​мати щонайменше 25 календарних років вислуги — у такому разі вік людини не має значення;

досягти 45-річного віку та мати загальний страховий стаж від 25 років, із яких щонайменше половина (12,5 року) припадає на службу.

​Як розраховується сума пенсії

​За 20 років вислуги держава гарантує виплату в розмірі 50% грошового забезпечення. Якщо звільнення відбулося за станом здоров’я або через досягнення граничного віку, цей відсоток зростає до 55%. За кожен додатковий рік понад двадцятирічний поріг до суми додається ще 3%.

​Якщо ж пенсію призначають за змішаним стажем (25 років загального страхового стажу), стартовий розмір виплати становить 50% грошового забезпечення, а за кожен рік стажу понад 25 років додається ще 1%.

​Обмеження максимального розміру

​Як правило, пенсія не може перевищувати 70% грошового забезпечення людини. Проте для ліквідаторів аварії на ЧАЕС встановлені інші ліміти: для 1-ї категорії виплата може сягати 100%, а для 2-ї — 95% від відповідних сум грошового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Питання стосуються іноземних мов і досвіду їх використання під час служби. Крім того, планують створити мовні курси.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що військовослужбовці можуть вийти на пенсію, навіть якщо ще не досягли 60-річного віку. Йдеться про тих, хто прослужив щонайменше 25 років. У тих, хто брав участь у бойових діях, пенсійні виплати будуть більшими.