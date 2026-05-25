Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Пенсія за вислугу років: хто з військових може отримати

Пенсія за вислугу років: хто з військових може отримати

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 07:30
Пенсія за вислугу років: хто з військових може отримати
Українські військовослужбовці, гроші. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські військові та представники силових структур після завершення кар'єри мають право на довічне пенсійне забезпечення за вислугу років. Отримати такі виплати можна незалежно від віку за наявності 25 років вислуги або після досягнення 45 років за умови комбінованого страхового стажу. Розмір пенсії прямо залежить від тривалості служби та підстав для звільнення, при цьому існують чіткі межі максимальних виплат.

Про це 12 травня повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, передає Новини.LIVE.

​Кому доступна пенсія за вислугу років

​Право на довічні виплати мають люди, які проходили службу у Збройних Силах, поліції, Національній гвардії, ДБР, НАБУ, службі судової охорони, рятувальних службах та інших силових відомствах. Важливо, що це правило не поширюється на строковиків.

​Основні умови для отримання виплат

​Для оформлення пенсії люди повинні звільнитися зі служби. 

Є два основні шляхи отримання виплат:

Читайте також:
  • ​мати щонайменше 25 календарних років вислуги — у такому разі вік людини не має значення;
  • досягти 45-річного віку та мати загальний страховий стаж від 25 років, із яких щонайменше половина (12,5 року) припадає на службу.

​Як розраховується сума пенсії

​За 20 років вислуги держава гарантує виплату в розмірі 50% грошового забезпечення. Якщо звільнення відбулося за станом здоров’я або через досягнення граничного віку, цей відсоток зростає до 55%. За кожен додатковий рік понад двадцятирічний поріг до суми додається ще 3%.

​Якщо ж пенсію призначають за змішаним стажем (25 років загального страхового стажу), стартовий розмір виплати становить 50% грошового забезпечення, а за кожен рік стажу понад 25 років додається ще 1%.

​Обмеження максимального розміру

​Як правило, пенсія не може перевищувати 70% грошового забезпечення людини. Проте для ліквідаторів аварії на ЧАЕС встановлені інші ліміти: для 1-ї категорії виплата може сягати 100%, а для 2-ї — 95% від відповідних сум грошового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Питання стосуються іноземних мов і досвіду їх використання під час служби. Крім того, планують створити мовні курси.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що військовослужбовці можуть вийти на пенсію, навіть якщо ще не досягли 60-річного віку. Йдеться про тих, хто прослужив щонайменше 25 років. У тих, хто брав участь у бойових діях, пенсійні виплати будуть більшими.

виплати пенсії військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації