Пенсия за выслугу лет: кто из военных может получить

Украинские военные и представители силовых структур после завершения карьеры имеют право на пожизненное пенсионное обеспечение за выслугу лет. Получить такие выплаты можно независимо от возраста при наличии 25 лет выслуги или по достижении 45 лет при условии комбинированного страхового стажа. Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности службы и оснований для увольнения, при этом существуют четкие границы максимальных выплат.

Об этом 12 мая сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, передает Новини.LIVE.

Кому доступна пенсия за выслугу лет

Право на пожизненные выплаты имеют люди, которые проходили службу в Вооруженных Силах, полиции, Национальной гвардии, ГБР, НАБУ, службе судебной охраны, спасательных службах и других силовых ведомствах. Важно, что это правило не распространяется на срочников.

Основные условия для получения выплат

Для оформления пенсии люди должны уволиться со службы.

Есть два основных пути получения выплат:

иметь не менее 25 календарных лет выслуги — в таком случае возраст человека не имеет значения;

достичь 45-летнего возраста и иметь общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее половины (12,5 года) приходится на службу.

Как рассчитывается сумма пенсии

За 20 лет выслуги государство гарантирует выплату в размере 50% денежного обеспечения. Если увольнение произошло по состоянию здоровья или по причине достижения предельного возраста, этот процент возрастает до 55%. За каждый дополнительный год сверх двадцатилетнего порога к сумме добавляется еще 3%.

Если же пенсию назначают по смешанному стажу (25 лет общего страхового стажа), стартовый размер выплаты составляет 50% денежного обеспечения, а за каждый год стажа свыше 25 лет добавляется еще 1%.

Ограничения максимального размера

Как правило, пенсия не может превышать 70% денежного обеспечения человека. Однако для ликвидаторов аварии на ЧАЭС установлены другие лимиты: для 1-й категории выплата может достигать 100%, а для 2-й — 95% от соответствующих сумм денежного обеспечения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал, что военнослужащие могут выйти на пенсию, даже если еще не достигли 60-летнего возраста. Речь идет о тех, кто прослужил не менее 25 лет. У тех, кто участвовал в боевых действиях, пенсионные выплаты будут больше.