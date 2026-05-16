В "Армії+" запустили опитування про іноземні мови в ЗСУ
У застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Воно стосується іноземних мов та досвід їх використання на службі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.
Що у новому опитуванні в "Армії+" та чому це важливо
У міністерстві зазначили, що зібрані відповіді допоможуть ефективніше залучати знавців мови до спільних завдань із іноземцями. Окрім того, у застосунку будуть створені мовні курси.
Нове опитування охопить кілька ключових тем. Зокрема:
- рівень володіння іноземними мовами за різними напрямами — розмовна практика, письмо, сприйняття на слух і переклад;
- реальний досвід використання мов у різних умовах служби — у бойових підрозділах, штабній роботі або під час навчань;
- готовність військовослужбовців до служби разом з іноземцями.
Опитування можна пройти у розділі "Опитування" в застосунку з 15 до 28 травня.
