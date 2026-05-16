В "Армії+" запустили опитування про іноземні мови в ЗСУ

Військовий тримає смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: armyinform.com

У застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Воно стосується іноземних мов та досвід їх використання на службі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що у новому опитуванні в "Армії+" та чому це важливо

У міністерстві зазначили, що зібрані відповіді допоможуть ефективніше залучати знавців мови до спільних завдань із іноземцями. Окрім того, у застосунку будуть створені мовні курси.

Нове опитування охопить кілька ключових тем. Зокрема:

рівень володіння іноземними мовами за різними напрямами — розмовна практика, письмо, сприйняття на слух і переклад;

реальний досвід використання мов у різних умовах служби — у бойових підрозділах, штабній роботі або під час навчань;

готовність військовослужбовців до служби разом з іноземцями.

Опитування можна пройти у розділі "Опитування" в застосунку з 15 до 28 травня.

