Пенсіонерка допомогла сину втекти до Румунії — що вирішив суд

Пенсіонерка. Фото ілюстративне: freepik.com

Пенсіонерка зі Львівщини придбала собі фіктивні документи про інвалідність. На такий крок вона наважилася, щоб вивезти за кордон військовозобов'язаного сина.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, жінка замовила в інтернеті фіктивні документ про наявність у неї невиліковну хворобу та висновок ВЛК. У підроблених довідках зазначалося, що жінка не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду. Уночі 3 грудня фігурантка разом із військовозобов'язаним сином 1990 року народження приїхала в пункт пропуску "Красноїльськ" Чернівецької області та пред'явила фальшиві папери прикордонникам. Охоронці держрубежів дозволили виїхати до Румунії і фігурантці, і її нащадку. На ранок того ж дня пенсіонерка самостійно повернулася в Україну через пункт пропуску "Порубне".

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину, розкаялася, запевнила, що більше так не робитиме, та попросила не карати її надто суворо. Крім того, вона добровільно перерахувала 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

За незаконне переправлення людей через державний кордон і підроблення документів (ч. 1 ст. 332 та ч. 4 ст. 358, — Ред.) жінку засудили до трьох років ув'язнення, але замінили покарання роком випробувального терміну. Також із засудженої стягнули понад сім тисяч гривень за проведення судових експертиз. Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Івано-Франківський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець двічі проникав у чужі квартири. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині засудили до випробувального терміну військовозобов'язаного, який невчасно продовжив відстрочку. Чоловік скоїв порушення, тому що думав, що довідка діє не рік, а два роки.