Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Пенсіонерка переправила сина за кордон — як її покарав суд

Пенсіонерка переправила сина за кордон — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 00:33
Пенсіонерка допомогла сину втекти до Румунії — що вирішив суд
Пенсіонерка. Фото ілюстративне: freepik.com

Пенсіонерка зі Львівщини придбала собі фіктивні документи про інвалідність. На такий крок вона наважилася, щоб вивезти за кордон військовозобов'язаного сина.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 11 грудня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, жінка замовила в інтернеті фіктивні документ про наявність у неї невиліковну хворобу та висновок ВЛК. У підроблених довідках зазначалося, що жінка не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду. Уночі 3 грудня фігурантка разом із військовозобов'язаним сином 1990 року народження приїхала в пункт пропуску "Красноїльськ" Чернівецької області та пред'явила фальшиві папери прикордонникам. Охоронці держрубежів дозволили виїхати до Румунії і фігурантці, і її нащадку. На ранок того ж дня пенсіонерка самостійно повернулася в Україну через пункт пропуску "Порубне".

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину, розкаялася, запевнила, що більше так не робитиме, та попросила не карати її надто суворо. Крім того, вона добровільно перерахувала 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

За незаконне переправлення людей через державний кордон і підроблення документів (ч. 1 ст. 332 та ч. 4 ст. 358, — Ред.) жінку засудили до трьох років ув'язнення, але замінили покарання роком випробувального терміну. Також із засудженої стягнули понад сім тисяч гривень за проведення судових експертиз. Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Івано-Франківський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець двічі проникав у чужі квартири. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині засудили до випробувального терміну військовозобов'язаного, який невчасно продовжив відстрочку. Чоловік скоїв порушення, тому що думав, що довідка діє не рік, а два роки.

суд пенсіонери військовозобов'язані виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації